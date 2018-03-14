Trump Kaliforniya’da protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, seçim döneminde ve sonrasında kendisini en çok eleştiren ve birçok çevre politikalarından, göçmenlik kanuna kadar birçok konuda karşısına çıkan Kaliforniya eyaletine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretine seçim dönemi en büyük sözlerinden biri olan Meksika - ABD sınırına yapılmasını istediği duvarın prototiplerinin yer aldığı San Diego’da başlayan Trump’ı burada hem destekçileri hem de karşı çıkanlar tarafından karşılandı.

ABD Başkanı gittiği Miramar Hava Üssünde, boyları 5.5 metre ile 9 metre arasında değişen dört adedi beton olmak üzere sekiz duvar prototipini inceledi. Yetkililerden bilgi alan Trump, ardından hava üssünde bulunan askerlere hitaben konuştu. Duvarı destekleyen ve karşı çıkan grupların karşı karşıya gelmesini engellemek için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede gruplar Meksika-ABD sınırında gösteri yaptı. Kaliforniya Cumhuriyetçilerin birçoğunun dahi duvarın inşaatını para savurmak olarak görmesine rağmen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, dün yaptığı açıklamada duvarın inşasının Trump için çok önemli olduğunu ve bu konuda kararlı olduğunu açıklamıştı.

Trump, daha sonra Los Angeles’e geçti. Daha Trump gelmeden Santa Monica’da toplanan bir kalabalık protesto gösterisi yaptı. Trump, Los Angeles’da Beverly Hills’de Amerikan Futbolu takımı Tampa Bay Buccaneers’ın Eş Başkanı Edward Glazer’ın Beverly Park Konağı’nda Cumhuriyetçi Parti yararına verdiği akşam yemeğine katıldı. Yemeğe katılan diğer katılımcılar 250 biner dolar ödedi.

Beverly Hills’de de Trump’ı protesto etmek amaçlı yüzlerce kişi toplandı. Trump’ın göçmenlik, çevre, silah politikaları başta olmak üzere Trump’ın cinsel taciz politikaları dâhil olmak üzere birçok konuda slogan atan grubu polis de yakından izledi.

Kurulan sahnede konuşan ABD Senato adayı John Parker, “Trump’ı çöpe atın dediğimizde bitmeyen savaşları çöpe atın, ırkçılığı çöpe atın diyoruz. Çünkü bunlar kabul edilemez. Aynı kadınların kollarından gestapo gibi ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bürosu) tarından sökülüp alınmasının kabul edilemeyeceği gibi. Bu göçmen toplulukları terörize ediyor aynı polisin Siyahları vurmasının terörize ettiği gibi” dedi.

Beverly Hills’de gerçekleşen protestoda, göstericilerin arasına giren bazı Trump destekçileri ile göstericiler arasında tartışma yaşandı. Tartışmalara protestoyu organize eden görevliler ile polisin hızlı müdahalesi büyük sorunlar çıkmasını engelledi.

Protestocular akşam saatlerinde Los Angeles merkezinde bulunan ve Trump’ın geçeği geçireceği Intercontinental Oteli’nin önünde toplandı. Otelin çevresi güvenlik nedeniyle ağır iş makineleri ve beton bloklarla trafiğe kapatıldı. Bölgede CIA, FBI, LAPD yoğun güvenlik önlemleri uyguladı. Bölge yakınına dahi araçla girmek mümkün değilken birçok noktada yaya trafiğine de izin verilmedi.

Otelin karşısında bulunan kaldırımlarda bir araya gelen göstericiler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Trump’ın Kaliforniya’ya hoş gelmediğini, sokakların kendilerine ait olduğunu, Trump’ın ırkçı olduğunu ve silah lobisine değil eğitime yatırım yapması gerektiği konusunda slogan attı.

Trump’ın dışarı gelmesi konusunda slogan atan kalabalığın bu talebi cevapsız kaldı. Kalabalık daha sonra sloganlar atarak dağıldı.