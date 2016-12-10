ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından yaşananlar başta Twitter olmak üzere sosyal medyanın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Gerek şirketler, sendika başkanları, parti liderleri ve gerekse de ülkelere yönelik düşüncelerini Twitter üzerinden paylaşan Trump, ülkesindeki üst seviye yöneticlerin adeta korkulu rüyası haline geldi. Diğer yandan seçim öncesi Demokrat aday Hillary Clinton’dan yana taraf olan Silikon Vadisi’nin devleri Amazon, Facebook ve Google gibi şirketler de Trump etkisini milyar dolarlık piyasa değeri kayıplarıyla hissetmeye devam ediyor. Bu kayıp ortamında sürekli kazanan yegâne şirketlerin başında ise Twitter geliyor. 8 Kasım’da Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından pek çok şirket hissesi kayıp yazarken Twitter aynı gün yüzde 3’e varan çıkışlar yaşadı. Son günlerde Trump’ın gündemi Twitter üzerinden attığı mesajlarla etkilemesi ise bu çıkışı desteklemeye devam ediyor. Trump duyurularını Twitter üzerinden yapmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Eğer geleneksel medya benim açıklamalarımı daha gerçekçi ve onurlu bir şekilde yansıtacak olsa Twitter’i kullanmak zorunda kalmazdım” diyor. Ancak tüm bu tartışmalar Twitter üzerinden yaşandığı için ise daha 6 ay önce yüzde 65 değer yitiren şirket her geçen gün biraz daha toparlanıyor.

TRUMP’IN ÖNGÖRÜLEMEZ POLİTİKALARI TEKNOLOJİ DEVLERİNİ FARKLI ETKİLİYOR

(8 Kasım seçim sonrası sirketlerin piyasa değerlerindeki değişim)

TWİTTER’IN YILDIZI YENİDEN PARLADI

- Paylaşım sitesi Twitter, ABD’de başkanlık seçimleri öncesi sosyal medya şirketleri arasında yıldızı sönen adreslerin en başında bulunuyordu.

- Hatta şirketin başta Microsoft ve Google olmak üzere pek çok şirket tarafından satın alınacağına yönelik söylentiler yayıldı.

- Şirket yalnızca 300 milyonluk kullanıcı sayısıyla Facebook, Snapchat, Instagram ve Whatsapp’ın egemenliğindeki mesajlaşma pazarında tükenme noktasına geldi.

- Ancak Donald Trump’ın konuları Twitter üzerinden tartışması platformu yeniden popüler yaptı

- Twitter’in kurucusu Jack Dorsey ise yeni başkan Donald Trump’ın yoğun olarak Twitter’i kullanmasını ilgi çekici ancak biraz da karmaşık bir konu olarak değerlendirdi.

KRİTİK TOPLANTI 14 ARALIK’TA YAPILACAK

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, yıldızı bir türlü barışmadığı Silikon Vadisi’nin CEO’larıyla 14 Aralık’ta bir araya gelecek. Zirvede ABD’li teknoloji devlerinin yol haritası çizilecek.

Mahmut SANCAK / GAZETE HABERTÜRK