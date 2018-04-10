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Trump Latin Amerika gezisini iptal etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika gezisini, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin gelişmeleri izlemek için iptal ettiğini bildirdi.

Trump Latin Amerika gezisini iptal etti

10 Nisan 2018 19:05

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin Amerikan’ın tepkisini ve dünyadaki gelişmeleri izlemek için Cuma günü çıkacağı Latin Amerika gezisini iptal ettiğini bildirdi. Sanders, "Başkan Trump başlangıçta planlandığı gibi Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilecek olan 8’inci Amerika Zirvesine katılmayacak ve Colombiya’nın başkenti Bogota’ya gitmeyecek. Başkanın talebi üzerine, başkan yardımcısı onun yerine Güney Amerika gezisine katılacak. Başkan, Suriye’ye karşı Amerikan tepkisini izlemek ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek için ye Suriye’ye Amerikan’ın tepkisini denetlemek ve dünyadaki gelişmeleri izlemek için ABD’de kalacak" dedi.

BÖLGESEL GÜVENLİK MASAYA YATIRILACAKTI 

Trump, askeri liderler ve yabancı liderler ile birlikte Suriye’de hafta sonu gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi ve bu konu hakkında bir kararın bir kaç gün içinde verileceğine işaret etti. Trump’ın Güney Amerika gezisi başkan olarak gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktı. Trump’ın her iki ülkedeki temaslarında ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesine yönelik adımların konuşulacağı ve Trump’ın bölgesel güvenliği ilgilendiren konuları da masaya getireceği vurgulanmıştı.  

Etiketler: Latin Amerika, Trump

 

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