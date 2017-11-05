Trump ve Abe’den siyasete golf arası

ABD Başkanı Donald Trump, 13 günlük Asya ziyaretinin ilk durağı olan Japonya’ya geldi. Japonya’daki temaslarında Kuzey Kore krizini ele alması beklenen Trump’a ziyaretinde eşi Melania Trump eşlik ediyor. First lady Melania Trump ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin eşi Akie Abe, başkent Tokyo’da ilk kültür incilerini kadınlarla tanıştıran Kokichi Mikimoto’nun amiral gemisi olarak kabul edilen Ginza mağazasını ziyaret etti. Bu sıralarda Trump ve Abe golf oynadı. Trump ve Abe’nin Tokyo’nun kuzeyinde bulunan Kasumigaseki Golf Kulübü’ndeki eğlenceli dakikalarına profesyonel golfçü Hideki Matsuyama da eşlik etti.

Trump ve Abe’nin daha sonra akşam yemeği için Tokyo’ya uçtuğu öğrenildi.

Trump, 13 gün sürecek Asya ziyareti kapsamında Japonya’nın ardından Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler’i ziyaret edecek. Trump, ziyareti kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvelerine katılacak.