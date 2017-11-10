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Trump ve Putin Vietnam'da tokalaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam'da düzenlenen 25. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde tokalaştı.

Trump ve Putin Vietnamda tokalaştı

10 Kasım 2017 23:14

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam'da düzenlenen 25. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesinde tokalaştı. Ardından Trump, Putin'in omzuna elini koyarak samimi bir şekilde çeşitli cümleler kurdu. Zirveye katılan liderler fotoğraf çekildikten sonra Vietnam Cumhurbaşkanı Chiang Dai Kuang adına verilen akşam yemeğine katıldı.

Trump ve Putin'in zirvede görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin zirvede bir araya geleceğini belirterek, "Her ne olursa olsun bu görüşme yapılacak" ifadelerini kullanmış, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders ise Trump'ın yoğun programından dolayı Putin ile görüşemeyeceğini açıklamıştı. 

Şehriyar İmanbeyli
 

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı , Vietnam

 

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