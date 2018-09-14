Trump'a bir darbe de eski seçim danışmanından

Mueller araştırması kapsamında tutuklanan ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası başkanı Paul Manafort, başkent Washington'da duruşmaya çıktığı federal mahkemede suçlu olduğunu kabul etti ve federal savcılarla iş birliği içinde bulunacağını açıkladı.

69 yaşındaki Manafort para aklama, vergi yolsuzluğu, yabancı banka hesaplarını bildirmeme ve yabancı ajanların kayıt olma kanununa muhalefet konusunda ABD'ye karşı komplonun içinde yer aldığını kabul ederken aynı zamanda adaleti yanıltma suçunu da kabul etti.

Özel Savcı Robert Mueller'in ekibi ile yaptığı anlaşma uyarınca elindeki bazı mülkleri ve banka hesaplarını verecek olan Manafort ayrıca ifade vereceğini belirtti. Manafort'un anlaşmasının detaylarında kimlere karşı ifade vereceğinin ayrıntıları yazmazken, anlaşma Manafort'un güvenlik güçleri ile iş birliği yapmasını, büyük jüri veya mahkeme önünde ifade vermesini kapsıyor. Bu ifadelerin Mueller'in yürüttüğü Trump ile Rusya ilişkilerini araştıran soruşturmayı kapsayıp kapsamadığı ise açıklanmadı. Ancak Manafort'un Trump'ın ilişkileri hakkında derin bilgisi olduğu biliniyor.

Manafort'un avukatı Kevin Dowing yaptığı açıklamada günün müvekkili için zor geçtiğini belirterek, “Sorumluluğunu kabul ediyor. Herkes bunu hatırlamalı” dedi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında “baskılar altında kırılmadı” diyerek Manafort'u öven Donald Trump için büyük bir darbe olan olay hakkında ise Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee, “Bunun başkan ile veya onun 2016 yılında ki zaferle sonuçlanan kampanyası ile alakası yok. Tamamen alakasız” ifadelerini kullandı.

Trump'ın avukatı Rudolp Gıulıanı ise, “Bir kez daha soruşturma Başkan Trump veya kampanyası ile alakasız bir ifade ile sonuçlandı. Başkan yanlış hiçbir şey yapmadı “dedi.

Manafort duruşmadan sonra haziran ayından bu yana halen tutuklu bulunduğu Alexandria, Virginia'da bulunan ceza evine geri gönderildi. Manafort kabul ettiği suçlar nedeniyle on yıla kadar hapis, 6 yıla kadar şartlı gözlem altında serbestlik ve 500 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.

Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturma kapsamında Manafort'un yanı sıra şu ana kadar haklarında suçlama ceza işlemi yapılan veya suçlarını kabul eden ve Trump için çalışan kişiler ise şöyle:

“Kampanya danışmanı George Papadopoulos,

Eski avukatı Michael Cohen,

Eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn,

Kampanya başkan yardımcısı Rick Gates,

Manafort ve Gates ile çalışan avukat Alex Van der Zwaan,

12 Rusya haber alma teşkilatı ajanı,

13 Rusya vatandaşı,

Kampanya ile ilişkisi olan Richar Pinedo

Manafort'un yardımcısı Konstantin Kilimnik.”