Trump'tan Çin'e 200 milyar dolar ek vergi

Amerika Birleşik Devletleri basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek vergi koymaya hazırlandığına dair bilgi edindiklerini iddia etti. ABD basınına yansıyan haberlere göre vergilerin ne zaman hayata geçeceği kesin olmazken Trump'ın ekibinin bu konuda son listeleri hazırladığı belirtildi.

Yeni vergiler ABD'nin Çin'e bu sene getirdiği 50 milyarlık gümrük vergilerine ek olarak geleceği ifade edildi. Trump'ın böyle bir karar almasında Çin'in ABD'nin getirdiği vergilere karşılık ABD menşeyli ürünlere ek vergi koymasının etkili olduğu belirtildi.

Listede yer alacak ürünlerin özellikle Çin'in ülkeyi bioteknoloji, yapay zeka ve otomatik araçlar konusunda güçlü kılacak alanlarda atılım yapmasını amaçlayan “Made in China 2025” programını hedefleyerek Çin ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağı aktarıldı. Planlanan yeni vergilerin ABD ve Çin arasında yakında gerçekleşecek ve ticaret savaşını önlemeyi hedefleyen planlanmış toplantıya da olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Ekonomi uzmanları özellikle uzun vadede getirilen vergilerin ABD ekonomisi için tehlike oluşturabileceğini belirtiyor. Ek vergilerin geleceği haberi bile ABD borsasında düşüşe sebep oldu. Öte yandan 7 Eylül'de Trump'ın “yeni vergiler yakında gelecek” uyarısının ardından bugün gelen bilgiler Beyaz Saray'ın ekonomist ve iş çevrelerinden bu konunun riskleri hakkında gelen uyarıları dinlemediği yönünde değerlendiriliyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

