Trump'tan İran açıklaması

İran’da 28 Aralık’ta Meşhed’de başlayan ve başkent Tahran’a da sıçrayan protestolar sürüyor. Ülke genelinde 20 kişinin hayatını kaybettiği, son 3 günde de 450 kişinin gözaltına alındığı protestolara ilişkin İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney bugün açıklama gerçekleştirdi. "İran düşmanları her zaman İran milletine zarar vermek için bir fırsat bekliyor. Son günlerde gerçekleşen olaylarda İran düşmanları başta para, silah, siyaset olmak üzere ellerindeki tüm imkanları kullanarak İran İslam Cumhuriyetine sorun yaşatmaya çalışıyor" diyen Hamaney’in ardından bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran halkı sonunda vahşi İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu büyük, insan hakları da yok. ABD izliyor” paylaşımında bulundu.