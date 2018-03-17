Diğer
Kategoriler

Trump'tan John Brennan'a yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan’ın iddialarının ardından yaptığı açıklamada, “FBI'da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.

Trumptan John Brennana yanıt

17 Mart 2018 22:22

ABD Başkanı Donald Trump, eski CIA Direktörü John Brennan’ın kendisini için "Aldığın rüşvetler yolsuzluklar ortaya çıktığı zaman tarihin tozlu sayfalarında yer alacaksın. Amerika seni yenecek şeklindeki" açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Twitter üzerinden açıklama yaparak FBI’da üst düzeyde yolsuzlukların olduğunu belirtti.
ABD Başsavcısı Jeff Sessions tarafından Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski 2 numaralı yetkilisi Andrew McCabe'yi görevden alınmasının ardından Başkan Trump yaptığı açıklamada, “İstihbarat Komitesi'nin sonuç verdiği gibi, Rusya ile Trump kampanyası arasında bir anlaşma yoktu. Ancak FBI'da, adalet ve devletin en yüksek seviyelerinde muazzam bir sızıntı, yalan ve yolsuzluk vardı" dedi.

McCabe'nin yakalandığını ve çağrılıp kovulduğunu belirten Trump, “Aynı zamanda soruşturma altında olan Crooked H arkadaşı Terry M'nin karısının kampanyasına kaç bin dolar verildi? Kaç yalan var? Kaç tane sızıntı var? Comey her şeyi biliyordu ve çok daha fazlasını" ifadelerini kullandı.  

Hasan Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç