Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli’nin Ovacık ilçesinde icra edilen operasyonda askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin 1 Biksi makineli tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği ve 3 Kalaşnikof piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca operasyonda bombalı eylemlerde kullanılmak üzere patlayıcı yüklü bir aracın ele geçirildiği ifade edildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden hava destekli operasyonda ise bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Uğur Kan Yüksek