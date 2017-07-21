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TSK: "2 terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca Kars Kağızman’da, 06 Temmuz 2017’de icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden birisinin arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı kaydedildi.

TSK: &quot;2 terörist etkisiz hale getirildi&quot;

21 Temmuz 2017 12:20

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Tunceli Mazgirt’de, keşif ve gözetleme unsurları tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlı İHA ve taarruz helikopterleri ile ateş alındı. Teröristler, bir adet Kalaşnikof ve bir M-16 Piyade tüfeği ile birlikte ölü ele geçirildi.

Kars Kağızman’da, 06 Temmuz 2017’de icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden birisinin arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan Ferit Polat isimli terörist olduğu tespit edildi.

Şırnak Uludere’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı, 20 kilogram TNT patlayıcı madde, 30 adet elektrikli fünye, 50 metre saniyeli fitil, 50 metre infilaklı fitil ve çok miktarda gıda malzemesi imha edildi. Tunceli Nazımiye’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 50 kilogram amonyum nitrat, 500 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari merkezde 1 el yapımı patlayıcı, Erzincan Kemah’ta 2 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.  


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