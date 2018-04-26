Diğer
Kategoriler

TSK: '4 terörist etkisiz hale getirildi' | 26 Nisan 2018

TSK, Hakkâri/Merkez kırsalında hava destekli operasyon neticesinde; 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi | 26 Nisan 2018

26 Nisan 2018 10:56

Merkez Kaymaklı ve Ördekli Köyleri bölgesinde F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtında öldürülen 4 teröristten birinin örgütün Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir’in de olduğu belirtildi.
  Valilik tarafından yapılan açıklamada,"25.04.2018 günü İlimiz Merkez Kaymaklı ve Ördekli Köyleri bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde;

  26.04.2018 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1’i ölü, 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir’in de olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç