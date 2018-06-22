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TSK açıkladı! İşte Zeytin Dalı Harakatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 4 bin 509 terörist etkisiz hale getirildi"

TSK açıkladı! İşte Zeytin Dalı Harakatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

22 Haziran 2018 17:55

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