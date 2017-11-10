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TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak Kuzeyi/Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerine 03 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini, iki cephanelik ve bir Doçka uçaksavar makineli tüfeğin imha edildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen toplam bölücü terör örgütü mensubu terörist sayısının 96 olduğu belirtildi.

TSK açıkladı! Kuzey Irakta PKKya ağır darbe

10 Kasım 2017 14:23

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Şırnak/Merkez Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda, iki adet el yapımı patlayıcı ve bir adet mayın tespit edilerek imha edildi, bir Kalaşnikof piyade tüfeği ve 60 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Van/Erciş, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında sekiz el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 36 kilogram patlayıcı madde, 30 adet elektrikli fünye, 16 ateşleyici düzenek, iki anahtar sistemi ele geçirildi. Irak Kuzeyi/Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerine 03 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 69 teröristin etkisiz hale getirildi, iki cephanelik ve bir Doçka uçaksavar makineli tüfeğinin imha edildiği tespit edildi. Etkisiz hale getirilen toplam bölücü terör örgütü mensubu terörist sayısı 96 oldu.  

Etiketler: Irak, tsk

 

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