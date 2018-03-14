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TSK: 'Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444 oldu'

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK: Afrinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444 oldu

14 Mart 2018 09:51

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