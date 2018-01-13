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TSK, Afrin'de PYD mevzilerini vurmaya başladı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

TSK, Afrinde PYD mevzilerini vurmaya başladı!

13 Ocak 2018 14:15

Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

ERDOĞAN'DAN NET AFRİN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'le ilgili açıklamalarında, ''Biz tarihimizden ders almayı da biliriz. Şimdide geçmişimizden aldığımız derslerle önlemlerimizi alıyoruz. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'' dedi.

 

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