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TSK: 'Afrin’de teröristlere silah ve mühimmat taşıyan konvoy vuruldu'

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Suriye Rejimi yanlısı İran destekli Şii milis güçlerinin Afrin'de terör örgütü PYD/YPG'ye askeri malzeme taşıyan konvoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vuruldu.

TSK: Afrinde teröristlere silah ve mühimmat taşıyan konvoy vuruldu

23 Şubat 2018 01:26
TSK: 'Afrin’de teröristlere silah ve mühimmat taşıyan konvoy vuruldu' - Tıkla İzle

Afrin şehir merkezine giden terör örgütü mensuplarının vurulma anları İHA'lara saniye saniye yansıdı.
TSK’dan yapılan açıklamaya göre, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir" denildi. 

Erdal Can İçelli -Caner Ünver - Musa Erdoğan 

 

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