TSK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümeni Komutanlığı sorumluluk sahasında 28 Kasım 2016 tarihinde Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı keşif gözetleme faaliyeti esnasında Hisaramira Tepe’nin 1 km doğusunda beş kişilik bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği; teröristlerden ikisinin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kaçan üç teröristin, süratle bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat personelinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğinin kaydedildiği açıklama, şu ifadeler yer aldı:

“Ayrıca 29 Kasım 2016 tarihinde operasyon yapan birliklerimize sızma girişimi hazırlığında bulundukları değerlendirilen beş bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine silahlı insansız hava aracı ile yapılan operasyonda 4 terörist, devamında Fırtına obüsleri ile yapılan atışlarla da 1 terörist olmak üzere operasyon boyunca toplamda 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

29 Kasım 2016 tarihinde bölgede temas araması faaliyeti başlatılmış, söz konusu faaliyette etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ile çok sayıda silah, teçhizat, yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulunmuştur. Cudi Dağı bölgesinde son bir haftada icra edilen operasyonlar ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14’e ulaşmıştır.'

Söz konusu operasyonda; 1 Adet M-16 piyade tüfeği, 6 Adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros silahı, 1 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 16 adet el bombası, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 500 adet Biksi makinalı tüfek mühimmatı, 80 adet Zağros silahı mühimmatı, 100 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar antitank mühimmatı, 4 adet RPG -7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet araç telsizi, 1 adet güneş paneli, 1 adet kamera, 1 adet gece görüş gözlüğü, 17 adet şemsiye ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.

Onur Emre Durak