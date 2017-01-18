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TSK: 'İngiliz savaş uçakları DEAŞ'ı vurdu'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ terör örgütü hedeflerine İngiltere’ye ait Tornado savaş uçakları ile hava taarruzu düzenlendiğini belirtti.

TSK: İngiliz savaş uçakları DEAŞı vurdu

18 Ocak 2017 19:43

TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu sabah saat 7.00, 7.14, 11.35 ve 16.20’de ABD’ye ait silahlı İHA’lar ile gerçekleştirilen keşifler esnasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesindeki DEAŞ’a ait hedefler vuruldu. Yine bugün saat 15.30 sıralarında Koalisyon güçleri ile yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine İngiltere’ye ait Tornado savaş uçakları ile hava taarruzu düzenlendi. Askeri kaynaklar uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçaklarının ilk kez hava taarruzu düzenlediğini belirterek, belirlenen hedeflerin imha edildiğini kaydetti.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rusya Federasyonu yetkilileriyle bugün yapılan koordine neticesinde Rusya hava kuvvetlerine ait savaş uçakları El Bab’ın güneyinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine hava taarruzu gerçekleştirdi.  

 Abdullah Sarıca


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