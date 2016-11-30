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TSK: Mardin'de 5, Şırnak'ta 7 terörist ölü ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin'da 5, Şırnak'ta 7 olmak üzere toplam 12 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

TSK: Mardinde 5, Şırnakta 7 terörist ölü ele geçirildi

30 Kasım 2016 16:04

TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Nusaybinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü. Olayda 2 M-16 piyade tüfeği, 3 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 uzi makineli tabanca, 1 tabanca, 2 el bombası, 2 araç telsizi ve 2 el telsizi de ele geçirildi.
Şırnak il merkezinde icra edilen hava destekli operasyonda ise, 7 PKK'lı teröristin cesedi bulundu. Ayrıca 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 80 adet fişeği, 1 roketatar ve 3 mühimmatı, 1 biksi makineli tüfeği, 500 adet fişeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 6 Kaleşnikof piyade tüfeği, 100 adet fişeği, 16 el bombası, 1 araç telsizi, 1 gece görüş gözlüğü, 1 güneş paneli ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemeleri ile birlikte ele geçirildi.
Kars Sarıkamış’ta da güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında, tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde 2 adet tüp, 1 top sera naylonu ve çok miktarda muhtelif gıda malzemesi bulundu.
 

Etiketler: tsk


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