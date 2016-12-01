TSK'dan personel sayısı ile ilgili yapılan açıklamada, 203 General/Amiral, 26 bin 299 subay, 65 bin 26 astsubay, 48 bin 12 uzman erbaş, 16 bin 366 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere uzman personel sayısının 155 bin 906 olduğu kaydedildi.

6 bin 949 yedek subay, 198 bin 529 er-erbaş olmak zere yükümlü personel toplamı ise 205 bin 478 olarak bildirildi. Askerî Personel Toplamı 361 bin 384 olarak ifade edildi..

Kuvvet Komutanlıklarında 29 bin 803 sivil memur ve işçi, Milli savunma Bakanlığı'nda 3 bin 178 sivil memur ve işçi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ise 6 bin 419 sivil memur ve işçinin görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, oplam personel sayısı 400 bin 784 olduğu kaydedildi. Askerî Personel İçinde Uzman Personel Oranının sivil memur ve işçi hariç yüzde 43 olduğu ifade edildi.

