TSK: 'Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan yapılan açıklamada, "26 Nisan 2017 tarihinde 21.30 sularında Tunceli ili kırsalına, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar desteğinde yürütülen operasyonda; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanı ve silah mevzilerinden oluşan hedeflerin ateş altına alınması neticesinde, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.