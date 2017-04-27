Diğer
Kategoriler

TSK: 'Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatı ile saldırı hazırlığında oldukları belirlenen silahlı altı bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

TSK: Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

27 Nisan 2017 08:13

TSK'dan yapılan açıklamada, "26 Nisan 2017 tarihinde 21.30 sularında Tunceli ili kırsalına, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar desteğinde yürütülen operasyonda; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanı ve silah mevzilerinden oluşan hedeflerin ateş altına alınması neticesinde, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!