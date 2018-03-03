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TSK ve ÖSO Raco'ya girdi, Rejim bayrağını indirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, sabahın erken saatlerinde Afrin yolunda stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girdi.

TSK ve ÖSO Racoya girdi, Rejim bayrağını indirdi

03 Mart 2018 12:03
TSK ve ÖSO Raco'ya girdi, Rejim bayrağını indirdi - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı’nın 43'üncü gününde TSK ve ÖSO sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonla Afrin yolunda stratejik öneme sahip olan Raco belde merkezine girdi. Terör unsurları beldeden çekildi. Raco’nun merkezine giren ÖSO askerleri bir binanın üstünde bulunan Suriye Rejim bayrağını gönderden indirerek ayakları altında çiğnedi. Askerler, "İşte Raco’nun kalbinde rejim bayrağı gözlerinizin önünde onu indiriyor ve ayaklarımızın altına alıyoruz" dedi.

TSK ve ÖSO güçleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e doğru ilerlerken, YPG/PKK’den 2 belde merkezi, 93 köy, 6 mezra, 21 dağ ve 1 tepe de kurtardı.  

 

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