TSK: “Yurt içinde sürdürülen operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi”

TSK, dün yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Şırnak Merkez’de icra edilen operasyonda, 2 güneş paneli, 20 litre mazot, 10 sırt çantası, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Siirt Pervari’de icra edilen operasyonda tespit edilen tuzaklanmış antipersonel mayını imha edildi. Tunceli Mazgirt’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrol ve araması esnasında, dere üzerindeki köprü ayaklarına yerleştirilmiş 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde TNT ve alüminyum tozu ile takviye edilerek hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Bitlis Merkez’de icra edilen arazi aramasında, 3 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Hakkâri Şemdinli’de icra edilen arazi aramasında; bir biksi makineli tüfek, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 6 RPG-7 roketatar mühimmatı, 77 el bombası, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 3 bin 48 muhtelif çapta fişek, bir antipersonel mayın, 187 fünye, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 kütüklük, bin metre elektrik kablosu, 3 pil, 40 koli bandı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tunceli Hozat’ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 3 sığınak içerisinde; 2 el bombası, 4 roketatar sevk fişeği, 475 muhtelif çapta fişek, 38 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 kütüklük, bir el telsizi bağlantılı el yapımı patlayıcı devresi, bir güneş paneli, bir jeneratör, bir televizyon ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca, Van’ın Çatak ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi, toplamda ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde ise bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, 7 roketatar mühimmatı, 629 M-16 piyade tüfeği fişeği, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 9 kalaşnikof şarjörü, bir güneş paneli, 3 dürbün, 2 radyo, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır Hazro’da, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diğer yandan, Adıyaman Merkez’de, icra edilen hava destekli operasyonda, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Sinat Haftanin bölgesinde ise hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İlker Turak