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TSK’dan NATO toplantısı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

TSKdan NATO toplantısı açıklaması

16 Ocak 2018 20:09

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-17 Ocak 2018 tarihleri arasında Brüksel/Belçika'da icra edilen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmıştı. Toplantı kapsamında; Avrupa'nın güneydoğu kanadındaki güvenlik ve istikrar, Afganistan'da icra edilen Kararlı Destek Misyonu, NATO komuta yapısı çalışmaları, Ukrayna ve Gürcistan'daki durum ile Irak'ta icra edilen koalisyon harekâtı konuları görüşülmüştür. Orgeneral Akar; ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmiştir." 

 

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