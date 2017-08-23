TSK’dan PKK’ya darbe üstüne darbe!

22 Ağustos tarihinde meydana gelen yurt içi olaylarla ilgili TSK’nın yaptığı bilgilendirmeye göre, Diyarbakır Kulp’ta, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 150 adet muhtelif çapta fişek, 1 adet termal kamera, 1 adet el telsizi, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi ve tespit edilen 9 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Van Gürpınar’da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 21 Ağustos 2017’de, bombalı araçla saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristin cesedi 4 adet el bombası, 2 adet dürbün, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 330 adet fişeği ile birlikte ele geçirildi.

Van Gürpınar’da, düzenlenen hava harekatı sonrası güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin cesedi 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 adet el bombası ile birlikte ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen 4 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde 1 adet Biksi makineli tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 180 adet fişeği, 3 adet el bombası, 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el telsizi, 1 adet dürbün ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, Bingöl Yayladere’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen 6 sığınak içerisinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 86 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Derya Yetim