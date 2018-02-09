Diğer
Kategoriler

TSK’dan terör örgütüne büyük darbe !

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak, Tunceli, Van Hakkari ve Mardin kırsalında yapılan operasyonlarda PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

TSKdan terör örgütüne büyük darbe !

09 Şubat 2018 19:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak, Tunceli, Van Hakkari ve Mardin kırsalında yapılan operasyonlarda PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.TSK’dan yapılan açıklamada, “Şırnak/Merkez’de, icra edilen operasyonda 11 adet havan mühimmatı, 12 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 25 kg amonyum nitrat, bir kg C3 plastik patlayıcı, 120 m kablo ve 42 adet pil, Tunceli/Nazımiye’de 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet dürbün, Van/Çatak’ta, arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 80 kg amonyum nitrat, 116 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi, Hakkari/Çukurca’da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen patlayıcı madde yüklü minibüs imha edilmiş, üç sığınakta, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ile Mardin/Derik ve Van/Gürpınar’da, tespit edilen üç sığınakta, 140 kg gıda ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç