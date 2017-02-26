Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında yarın TT Arena’da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zirveye ortak olması açısından çok önem taşıyan bu maçta sarı-kırmızılıların taraftarlarına büyük ihtiyacı olacak. Derbide TT Arenanın dolu olması bekleniyor.

19 bin ortalama ile oynuyor

Galatasaray, bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı taraftarlar 19 bin 275 ortalama ile TT Arena’yı doldurdu. Seyirci ortalamasında Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor.

Özel koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi de yapacağı öğrenildi. Koreografinin içeriğinin ise takımların yıldızlarına yönelik olacağı ifade edildi.

Oğuzhan Ort