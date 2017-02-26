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TT Arena'da derbiye özel koreografi

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbide TT Arena’yı dolduracaklar. Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi yapması da bekleniyor.

TT Arenada derbiye özel koreografi

26 Şubat 2017 14:49

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında yarın TT Arena’da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zirveye ortak olması açısından çok önem taşıyan bu maçta sarı-kırmızılıların taraftarlarına büyük ihtiyacı olacak. Derbide TT Arenanın dolu olması bekleniyor.

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19 bin ortalama ile oynuyor

Galatasaray, bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı taraftarlar 19 bin 275 ortalama ile TT Arena’yı doldurdu. Seyirci ortalamasında Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor. 

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Özel koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi de yapacağı öğrenildi. Koreografinin içeriğinin ise takımların yıldızlarına yönelik olacağı ifade edildi.  

Oğuzhan Ort


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