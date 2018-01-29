TÜBİTAK'tan İhlas Koleji'ne iki altın madalya

Mayıs ayından itibaren TÜBİTAK yaz ve kış kampına katılarak sınavlarında başarılı olan İhlas Koleji öğrencileri, Antalya’da bir otelde TÜBİTAK tarafından düzenlenen törenle madalyalarını aldı. İki başarılı öğrenciye madalyalarını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş takdim etti. Özel Marmara Evleri İhlas Fen ve Anadolu lisesi öğrencileri Kılıç ve Kılıçarslan'ın, altın madalyayla beraber üniversite giriş sınavında ek puan, para ödülü ve üniversite öğrenimleri boyunca TÜBİTAK bursu alacakları bildirildi.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur, tüm Türkiye'nin en prestijli okulları arasından üstün başarılı öğrencilerin seçildiği bu yarışmada Türkiye’den 4 bin kişinin üzerinde öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda altın madalya alan öğrencilerini tebrik etti.

İhlas Koleji'nin bilimsel çalışmaları

Elde edilen başarı ile İhlas Eğitim Kurumları okullarının eğitim öğretim kalitesi ile bilimsel yarışmalara ne kadar ciddi hazırlandıklarının tescil edildiğini belirten Okur, geçen yıl mayıs ayında yaklaşık 4 bin öğrenci arasında başlayan serüven sonunda iki öğrencilerinin altın madalyaya uzandığını kaydetti. Okur, “Öğrencilerimizi ve bu konuda çok emeği geçen fizik öğretmenimiz ve aynı zaman da TÜBİTAK Kulübü Sorumlusu Merve Davarcı Tekin’i tebrik ediyorum. Biz öğrencilerimize her zaman güveniyoruz ve destekliyoruz onlar da kendilerine güvendiklerinde neler başarabileceğini bu madalyalarla görmüş olduk. Çalıştırıcılarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah birkaç ay içinde de milli takıma seçilerek, kurumumuzun yanında ülkemizi de temsil edeceklerine inanıyorum. Biz onlara güveniyoruz. Onlar da kendilerine güvendiler ve neler yapabileceklerini gösterdiler” diye konuştu.

"Altın öğrenciler"

Öğrencilerinden madalya beklediklerini aktaran Okur, “Ama acaba altın olur mu diyorduk. Bugüne nasip oldu. Mutluyuz. Burada ülke genelinden öğrenciler var. Bu öğrencilerimiz başarıları sayesinde üniversite tercihlerinde ek puan alacaklar. Altın öğrencilerimizi kurumumuz adına kutluyorum” dedi.

Boğaziçi bilgisayar hedefi var

Bilgisayar alanında altın madalyalı Yusuf Kılıçarslan, TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatı’nda altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu kaydetti.

9. sınıftan itibaren planlı bir şekilde çalıştığının altını çizen Kılıçarslan, “Sadece bir gün değil, sürekli çalışmanız gerekiyor. Günde en az 4 saat çalıştım. Uluslararası olimpiyatlara gitme hedefim var. İnşallah onu da gerçekleştirebilirim. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanmak istiyorum” dedi.

Cerrahpaşa tıp hedefi var

Kimya alanında altın madalyalı Emre Kılıç ise, lise birinci sınıftan itibaren bu tür etkinliklere katıldığını, uzun ve yorucu bir çalışma olduğunu vurguladı.

Sürekli ve tempolu çalıştığını, zaman zaman birçok konudan fedakarlık yaptığını dile getiren Kılıç, “Düzenli ve başarılı çalışmamdan dolayı altın madalyayı bekliyordum. Çok mutluyum. Çalışma ortamı sağlayan ve bana hep destek olan okuluma teşekkür ediyorum. İlk önce milli takıma girip ardından, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.