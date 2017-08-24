Tudor, kazanan 11’i bozmayacak

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında yarın evinde Sivasspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Kayseripor ve Osmanlıspor maçlarında, “Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis” 11’i ile maça başladı. Tudor, bu 11 ile ilk iki haftadan 6 puan çıkarırken, rakip fileleri de 7 kez havalandırdı.

Tudor, Kayserispor maçında Sinan, Koray ve Eren'i oyuna alırken, Osmanslıspor maçında ise Yasin, Selçuk ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti.

Kazanan kadroyu bozmak istemeyen Hırvat çalıştırıcının Sivasspor maçına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

Oğuzhan Ort