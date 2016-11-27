TUFAD Avrupa Başkanı Abdulkadir Bakirdöven'le bilgi alışverişinde bulunan Teknik Direktör Engin Fırat, TUFAD'ın gelecek adına gerçekleştirdiği projeleri ile dünya futboluna katkı sağladığını dile getirdi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Fırat, "Ben de Almanya'da yetişen bir spor adamı olarak buradaki ortamı, sıkıntıları ve imkanları çok iyi biliyorum. Abdulkadir Bakirdöven hem çok başarılı, hem de çalışkan biri olarak tanınıyor. Emre Mor örneği bunun en büyük kanıtı. Gelecek için çok iyi projeler hazırladı ama yeterince destek görmedi. TFF tarafından çok daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Sonuçta buradaki Türk oyuncu potansiyeli yani gurbetçiler, Türk futbolunu ayakta tutuyor. Bu da tabii ki futbolumuzun kanayan yarasına da işaret ediyor. Genel Başkan İsmail Dilber'in de Avrupa Derneğine tam destek vereceğinden eminim. Yani hep beraber bu güzel derneğin büyümesini ve Türk futboluna daha da faydalı olmasını sağlamaya çalışıyoruz ama yeterli değil" dedi.