Tugay Kerimoğlu boşandı

Spor dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık eşi Etkin Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamışlardı. Avukatlarıyla davanın görüleceği İstanbul 9’uncu Aile Mahkemesi önünde bekleyen çiftin birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekti. Duruşma, avukatların talebi üzerine kapalı yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmada, bir avukatın salona tapu evrakları götürdüğü görüldü. Duruşmada çiftin boşandıkları öğrenilirken, salondan ilk önce Tugay Kerimoğlu çıktı. Tugay Kerimoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. Etkin Kerimoğlu ise duruşma salonu önünde bekleyen gazetecileri görünce görüntü vermemek için mahkemenin kaleminde bir süre bekledikten sonra adliyeden ayrıldı. Çocukların velayeti anneye verildi. Mal varlığının yarısı Etkin Kerimoğlu'na, diğer yarısı ise Tugay Kerimoğlu'na verilirken, çocukların okul masraflarını da babanın karşılamasına karar verildi.

Başak Akbulut

