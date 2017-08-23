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Tuhaf olay! 8’ini kabul etti, 1’ini kabul etmedi

Adana’da 9 iş yerinden cep telefonu çalan şahıs, yaptığı hırsızlıkların 8’ini kabul ederken bir hırsızlığı kabul etmedi.

Tuhaf olay! 8ini kabul etti, 1ini kabul etmedi

23 Ağustos 2017 19:03
Tuhaf olay! 8’ini kabul etti, 1’ini kabul etmedi - Tıkla İzle

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 ayrı iş yerinden cep telefonu çalınan vatandaşlar polise haber verdi. Polis ihbar üzerine yaptığı araştırmada güvenlik kamerasından inceleyip hırsızlığı Fevzi G.’nin (42) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis zanlının ön son hırsızlık yaptığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde çalışma başlattı. Polis mahallede önlem aldığı sırada zanlıya benzer bir kişinin Kozan Caddesinden geldiğini gördü. Polis zanlının yanına gidip kimlik sorgusu yaparak gözaltına aldı. Zanlı yaptığı hırsızlık olaylarından 8’ini kabul ederken bir olayı kabul etmedi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

AYAKKABI ALMA BAHANESİYLE GELDİ CEP TELEFONU ÇALDI

Zanlının yaptığı bir hırsızlıkta iş yerinde çalışan Elif Ceylan’a terlik ve ayakkabı sorarak dikkatini dağıttı. Bu sırada Fevzi G., kasada bulunan cep telefonunu alarak arka cebine koydu. Fevzi G., daha sonra alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından cep telefonunun olmadığını fark eden Ceylan, panik halde dışarı koştu. Güvenlik kamerasından hırsızlık olayını gören Ceylan polisi aradı.


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