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Tüketici güven endeksi Mart'ta yüzde 1,3 arttı

Tüketici güven endeksi Mart ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 71,3 oldu.

Tüketici güven endeksi Martta yüzde 1,3 arttı

20 Mart 2018 10:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; Şubat ayında 72,3 olan endeks Mart ayında 71,3 oldu. 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 90,6 oldu
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak Mart ayında 90,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 95,1 oldu
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 96,8 iken, Mart ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 95,1 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 73,5 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında azalarak Mart ayında 73,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 26 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 25,7 iken, Mart ayında yüzde 1,2 oranında artarak 26 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.  

 

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