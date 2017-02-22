Sabancı Holding’in elektronik perakende sektöründeki öncü markalarından biri olan TeknoSA, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) AKADEMETRE işbirliğiyle her yıl düzenlediği “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırma sonuçlarına damgasını vurdu. Tüketicilerin beğenileri doğrultusunda belirlenen sonuçlara göre TeknoSA, “Teknoloji Perakende” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin bu yıl da birincisi olarak Türkiye’nin en beğenilen markaları arasındaki yerini aldı.

Bu yıl 8’inci kez düzenlenen araştırma sonuçlarının açıklandığı gecede TeknoSA’nın ödüllerini Genel Müdür Bülent Gürcan, mağazalarda çalışan satış danışmanlarından oluşan bir ekiple birlikte aldı.

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “TeknoSA olarak kesintisiz hizmet anlayışımızla tüketicilerimize en üst seviyede alışveriş deneyimi yaşatmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yaptıklarımızla tüketicilerimizin kalbinde yer edinmek, onların bir numaralı tercihi olmak bizim için çok değerli. Türkiye genelindeki tüketicilerin beğenileri doğrultusunda yapılan bu araştırmada bir kez daha çifte ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz” dedi.