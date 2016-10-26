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Tülay Kaynarca'dan Bakırköy Emniyet Müdürü Çetiner'e ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner'e ziyarette bulundu.

Tülay Kaynarcadan Bakırköy Emniyet Müdürü Çetinere ziyaret

26 Ekim 2016 09:33

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner'e ziyarette bulundu. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Aysun Çelikler, AK Parti Bakırköy Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Servet Toroman, AK Parti Bakırköy ilçe Başkan Vekili Halit Cebeci ve AK Parti Bakırköy ilçe Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya yer aldı.

Seçim bölgesi Bakırköy'de bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, "Türkiye aziz milletimizin cesareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf etti. Hala yapılacaklar var; FETÖ mensuplarını siyasi partilerden, TSK'dan, yargıdan, bürokrasiden, her yerden temizlemek adeta partiler üstü milli bir görev haline geldi. Terörle mücadele başta olmak üzere tüm çalışmalarımızı kesintisiz, tavizsiz, aynı zamanda hakka, hukuka, adalete riayet ederek sürdürmeye çalışıyoruz. Adalet olmazsa olmazımızdır. Mağdur söylemlerinin bir temeli olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu da FETÖ terör örgütünün ayrı bir algı operasyonu! İnanıyorum ki herkes ama herkes yaptığının hesabını verecek." dedi.Kaynarca yeni süreçte önemli adımlarının olduğuna dikkat çekerek; "Yeni anayasa ve Başkanlık sistemi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Teklifi yakında TBMM'nin iradesine sunacağız.Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum Bakırköy Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner'e 15 Temmuz'da ki kahramanlığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Emniyet binamızda ki yapmış olduğu tadilatlar ile maşallah yep yeni bir görünüm kazandırmış. Vatandaşlarımız böylelikle daha konforlu bir hizmet alma şansını yakalamış oluyor" diye konuştu.

"Bakırköy Belediyesini Ak Kadrolar İçine Alacağız"
Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Aysun Çelikler ise huzur ve güvenliğimizi korumak ve asayişi sağlamak için gece gündüz demeden her türlü zor koşulda görev yapan Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner'e şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle 15 Temmuz'da ki göstermiş oldukları mücadele kahramanlık destanı olacak niteliktedir. Bugün Bölge Milletvekillerimizden AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tülay Kaynarca ile değerli Emniyet Müdürümüzü ziyarete geldik. Bu ziyaret vesilesi ile önemli bir konuyu da burada belirtmek isterim , Allah nasip ederse ilk yerel seçimlerde hayırlısı ile Bakırköy Belediyemizi de AK Kadrolar içine alacağız. Sayın Vekilimiz ile çalışmalarımıza şimdiden start verdik" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'da Yaşananlar Normal Bir Polisiye Olayı Değildi"
Yapılan ziyaretten dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AK Parti Bakırköy ilçe teşkilatına teşekkür eden Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner, 15 Temmuz gecesinde yaşananların normal bir polisiye olayının olmadığını belirtti. Son derece zor ve sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyleyen Çetiner, Bakırköy halkı için imkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, 15 Temmuz'da tankların önüne yatan bu millete ne yapsak azdır" diye konuştu. 

Etiketler: AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner


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