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Tüm Türkiye ‘İyi ki varsın Eren!’ diyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün 24 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Türkiye’yi yasa boğdu.

Tüm Türkiye İyi ki varsın Eren! diyor

12 Ağustos 2017 09:50

PKK'lı teröristlerin girdikleri evden erzak çalarken görüp olayı güvenlik güçlerine haber veren Eren Bülbül, PKK'lıların olabileceği güzergahları göstermek için güvenlik güçleri ile çıktığı arazide teröristlerin kurşunlarına hedef oldu. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan 16 yaşındaki şehit Bülbül’ün 1 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı ‘Biride çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren’ sözleri gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tüm paylaşımlarına ‘İyi ki varsın Eren’ sözleri ile paylaştı.
 

Resul Yanbul


 


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