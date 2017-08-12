Tüm Türkiye ‘İyi ki varsın Eren!’ diyor

PKK'lı teröristlerin girdikleri evden erzak çalarken görüp olayı güvenlik güçlerine haber veren Eren Bülbül, PKK'lıların olabileceği güzergahları göstermek için güvenlik güçleri ile çıktığı arazide teröristlerin kurşunlarına hedef oldu. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan 16 yaşındaki şehit Bülbül’ün 1 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı ‘Biride çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren’ sözleri gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tüm paylaşımlarına ‘İyi ki varsın Eren’ sözleri ile paylaştı.



Resul Yanbul



