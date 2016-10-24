Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin(TÜMSİAD) çalışmalarıyla gerçekleştirilen fuar iki ülke devlet zirvesini ve ekonomi çevrelerini de bir araya getirecek. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve dört gün sürecek olan ihracat zirvesinde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ve ilgili İran Bakanları yer alacak. Ajans Asya Fuarcılık’ın organizasyonunu üstlendiği programda, İran’dan 70 firma temsilcisi ve 200 devlet-özel sektör paydaşını bir araya getiren eş zamanlı fuarlar, B2B görüşmeleri, sunumlar, çeşitli konferanslar ve sektörel çalıştaylar yapılacak. Çalıştaylarda ve sunumlarda İran dış ticaret mevzuatları, yatırım ve teşvik programları, gümrük mevzuatları, tercihli ticaret anlaşmaları ve sanayicilere verilen hizmetler görüşülecek.

Açılış töreninde iki ülke bakanlık yetkilileri sunumlar yapacak

Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile TÜMSİAD desteğinde düzenlenen İran İhracat Zirvesi’nde, başta bakanlık düzeyinde temsilciler olmak üzere, çok uluslu kalkınma kuruluşları, politika yapıcılar ve özel sektör temsilcileri iki ülke iş dünyasının ticaretini ve ortaklıklarını geliştirecek konuları ele alacak.

TÜMSİAD Başkanlar Toplantısı da zirve ile eş zamanlı yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ‘Doğu ve Güneydoğu Yatırım Teşvik Paketi’nin ardından buradaki şubelerde proje ve yatırım çalışmalarını artıran TÜMSİAD, bütün şube başkanlarıyla bir araya gelerek yapılacak projelerin detaylarını masaya yatıracak. Tekstil, gıda, kültür turizmi, sağlık, ulaşım, konut, makine teçhizat ve fuarcılık alanlarında yatırımların görüşüleceği toplantıların ilk ayağı Van’da gerçekleştirilirken, bölgedeki teşvik paketlerinin hayata geçirileceği merkezlerden biri de Van olacak.

"2023 yılında Doğu ve Güneydoğu ekonomimizin devlerinden birisi olacak"

Doğu ve Güneydoğu’daki yatırımların, bölge kalkınma farklarını büyük oranda ortadan kaldıracağını belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin üreten ve ekonomiye katkı sağlayan bir güce ulaşması, bizim için büyük önem arz etmektedir. Çünkü uzun zamandır mücadele ettiğimiz terör kargaşadan, gözyaşından, sosyal refah düzeyinin düşüklüğünden güç alıyor ve yatırımların da önünü kesmeye çalışıyor. Bütün bu problemlerin ortadan kaldırılmasında yatırımcılarımıza büyük görev düşmektedir. Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin geleceğidir. Bugün yapılacak çalışmalarla 2023 yılı geldiğinde Doğu ve Güneydoğu bölgesi ekonomimizin devleri olan kuruluşlara sahip olacaktır" dedi.

TÜMSİAD Başkanı Doğan'dan 'Ekonomik Acil Eylem' vurgusu

İran İhracat Zirvesi ve Fuarı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Doğan, son zamanlarda ülke yatırım ortamıyla ilgili olumsuz bir duruş çizilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, istikrarın ve beraberliğin devam etmesinin önemine işaret ederek, "Terör olayları ve darbe girişimi ile 13 yıllık kazanımlar silinmeye çalışıldı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleriyle yabancı yatırımcılar ülkemizden uzak tutulmaya çalışılıyor. Ancak biz daha çok çalışıp yabancı yatırımcılara dirençli ekonomimizi ve güvenli yatırım ortamımızı daha fazla anlatmalıyız. Ekonomi Bakanımız ile de Ekonomik Acil Eylem Planı çerçevesinde yurt dışı çalışmalarımızı hızlandırdık. Bütün şube başkanlarımızla Van’da olacağız ve İran iş dünyasıyla bir araya geleceğiz" ifadelerini kaydetti.

Başkan Doğan, Türkiye'nin siyasi istikrar nedeniyle 13 yıllık bir kazanımı olduğunu kaydederek, "Bu kazanımın kaybedilmesi durumunda bundan en fazla sanayici ve iş adamları zarar görür" dedi.