Profesyonel futbol hayatına başladığı Sakaryaspor’a teknik direktör olarak geri dönen Tuncay Şanlı, kulübün kuruluşunun 51. yılına özel hayata geçirdiği 50+1 Diriliş Yılı’nda çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Spor Toto 3.Lig 3. Grup’ta 14. haftada 27 puanla ikinci sırada yer alan Sakaryaspor’un ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tuncay Şanlı, “Biz Sakaryalılar olarak elimizde bir sihirli değnek olsa direk Süper Lig'e gitmek isteriz. Sakaryaspor uzun süre bu seviyede kalıp, zor günler geçirdi. Dönem dönem bununla alakalı çalışmalar oldu. Herkes bir şeyler yapmak istedi ama maalesef belli bir seviyede kaldı. Şu anda güzel bir sinerji var, şehir bütünleşmiş, destek çok fazla. Bende dediğim gibi hiç aklımda yokken bir anda burada buldum kendimi ama burada olduğum için de ayrı bir gururluyum. İnşallah güzel şeyler olacak. Çünkü çok karakterli güzel bir ekibimiz var. Hem yönetimiyle hem taraftarıyla bütünleşmiş bir şehir var. Bununda karşılığını sahada mücadele ederek, oyuncu arkadaşlarımızla ne gerekiyorsa yapacağız. En büyük isteğimiz bir an önce 50+4’ü yapıp Süper Lig'de olmak istiyoruz” diye konuştu.

Bilal Bilir