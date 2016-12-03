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Tuncay Şanlı: Futbola devam etmeyi düşünürken...

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, profesyonel futbol hayatına devam edeceği sırada bir anda kendisini teknik direktör olarak bulduğunu söyledi. Futbolculuk dönemleriyle ilgili unutamadığı anılarını öğrencilerle paylaşan Şanlı, Galatasaray derbisinde sahaya atılan suyu açıp içmesiyle ilgili bir pişmanlığının bulunmadığını belirtti.

Tuncay Şanlı: Futbola devam etmeyi düşünürken...

03 Aralık 2016 12:19

Sakarya Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü tarafından düzenlenen yeşil sahne söyleşilerine katılan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı. Şanlı, tekliflerin olduğunu ve futbolculuk kariyerine devam edecekken bir anda kendisini teknik direktör olarak bulduğunu söylerken, futbolculuk döneminde yaşadığı anılarını öğrencilerle paylaştı.
Söyleyişiyi izleyenler arasında bulunan Galatasaray formalı bir öğrenci, Tuncay’a Fenerbahçe formasıyla Ali Sami Yen Stadyumu'nda çıktığı ve sulu derbi olarak anılan maçta, tribünlerden atılan suyu açıp içmesiyle ilgili pişman olup olmadığını sordu.

“Pişmanlık duymadım”
Öğrencinin sorusuna cevap veren Şanlı, “O zamanki derbi ve o zamanki heyecan, futbol sevgisi ve o tatlı derbi size onu yaptırıyor. Ondan sonra da Sabri ile olan diyaloglarımız, onlar aslında güzelliklerdi. Ne aşağılamak ne de kulüpleri kötüleme anlamında değil, o bence tatlı rekabetin getirdiği şekil. Ben dışarıya çıktığımda Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlarda esprili dille bana yaklaşıyorlar, bende gülüyorum. Bu tatlı rekabet şu an olsa daha da iyi olur. Pişmanlık duymadım” dedi.

“Teklifler vardı, futbola devam edecektim”
Futbol hayatına devam edecekken bir anda kendini teknik direktör olarak bulduğunu belirten Şanlı, “Zaten istiyordum teknik direktör olmak. Bir anda kendimi Fatih hocamızın yanında beraber Fransa’daydık, çok büyük tecrübe oldu. Hiç aklımda yoktu, zaten oynayacaktım ben devam edecektim futbola, teklifler de gelmişti. Ama bir anda buradayım. Futbol sizi bazen başka bir yerlere götürebiliyor. Futbola başladığım yerden bir daha teknik direktör olarak başladım. Bu yolda tekrar hayallerime doğru gidebilirim. İstedikten sonra olur” diye konuştu.

“Şaka yaptılar bize gerçek değil bu diye düşündüm”
2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak şampiyonluğu kaybettikleri maçla ilgili konuşan Şanlı, “Baskıyı bize yansıtıyorlar çünkü taraftardan dolayı. O maçın etkisinden çıkmam açıkçası çok uzun sürdü. Zor uyudum, uyandığımda da maç var, şaka yaptılar bize gerçek değil bu diye düşündüm. Ancak soyunma odası ve o süreç çok zordu. Taraftarın nasıl yaşadığını bilemem ama oyuncu kitlesi daha kötü yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Şanlı, söyleyişi sonunda öğrencileri kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilal Bilir 

 

Etiketler: Tuncay Şanlı


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