Kısa bir süre önce teknik direktör arayışlarına giren Sakaryaspor yönetimi, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile anlaşmıştı. Anlaşma sonrasında Sakaryaspor’un Rüstemler Tesisinde bir imza töreni gerçekleşti. Törene Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses’in yanı sıra, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, SESOP Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Meyveciler ve Sebzeciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Sakaryaspor altyapı futbolcuları ve çok sayıda taraftar katıldı.

İmza töreni öncesi bir açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses, “Futbol eskiden olduğu gibi sadece yeşil sahalarda oynanan, basit kuralları olan bir oyun olmaktan çıktı. Kabul etsek de, etmesek de bir endüstri haline geldi. Biz de bu futbol endüstrisinde Sakaryaspor olarak, yöneticileri olarak çağa ayak uydurmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Yönetim olarak üstlenmek istediğimiz misyon Sakaryaspor’u kurumsallaştırmak. Futbolu bilenler, bilgisi olanlar yönetmeli. Biz kulübü yönetmeliyiz. Bizim attığımız adımlar hep bu yönde olacaktır. Ben baştan beri bu konuda ısrarcı oldum, yapmaya çalışıyorum. İnşallah da muvaffak olacağım. Bu 7 yıl sonunda Sakaryaspor’u futbolu bilen, eski futbolcularımız tarafından yönetilebilen bir kulüp haline gelecektir” dedi.

Tuncay Şanlı ise yaptığı açıklamada, “Bizlere bu imkanı sundular. İçlerinde çok sevdiğim, değer verdiğim ve ailem gibi gördüğüm insanlar da var. Bize inandığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Tecrübesiz olabiliriz ama bizim yüreğimiz var. Biz Sakaryalıyız. Ben ilk imzamı buraya atmıştım profesyonellikte. Şimdi de teknik adamlıkta buradayım. İmzamı atıyorum en önemlisi yüreğimi ortaya koyuyorum. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber başarıya gideceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuncay Şanlı ve ekibi imzayı attı.