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Tunceli kırsalında hava harekatı

Tunceli'de insansız hava araçları ile belirlenen terör örgütü PKK hedefleri önce savaş uçakları, ardından da Kobra tipi helikopterlerle vuruldu. Bombardımanın ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edilerek, kara operasyonu başlatıldı. Operasyonda, 6 hedef imha edildi.

Tunceli kırsalında hava harekatı

16 Ekim 2016 18:47

Edinilen bilgilere göre, insansız hava araçları tarafından Kutudere Vadisi'nde tespit edilen terör örgütü PKK hedefleri, önce savaş uçakları ardından da Kobra tipi helikopterler tarafından yoğun bombardıman altına alındı. Bombardımanın ardından hedeflerin bulunduğu bölgeye Skorsy tipi helikopterler ve zırhlı araçlarla çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilerek imha edilen PKK hedeflerine yönelik bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 15.49-16.32 sıralarında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Tunceli kırsalına hava harekatı düzenlediği belirtilerek, bölgede tespit edilen 6 hedefin imha edildiği bildirildi. 

Ercan Topaç
TUNCELİ 


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