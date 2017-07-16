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Tunceli'de CHP'li başkandan PKK'ya sert tepki

Tunceli’de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından “15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz” programında kaçırılıp şehit edilen öğretmenle ilgili konuşan CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, protokol dahil çoğu kişiyi hem ağlattı hem de ayakta alkışlandı.

Tuncelide CHPli başkandan PKKya sert tepki

16 Temmuz 2017 13:08
Tunceli'de CHP'li başkandan PKK'ya sert tepki - Tıkla İzle

Konuşmasına 15 Temmuz şehitlerini anarak başlayan CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’a değinerek, “Ne istiyorsunuz? Bu daha hayatının baharında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan 23 yaşındaki öğretmenden ne istediniz? Belki yarın öbür gün evlenip, çoluğu çocuğuyla, sevdiğiyle yaşayacak ömrü olan bu öğretmenden ne istediniz? Bu işlediğiniz adi cinayetle siz bu coğrafyada sadece gencecik bir insanı değil insanlığı, vicdanı, haysiyeti, onuru da katlettiniz. Ne istiyorsunuz? Gencecik bir insanı öldürüp suya atmak neyin nesidir? Sizin ölüye de mi saygınız yoktur? Ölmüş bir insanın son bir kez annesiyle, babasıyla buluşmasına da mı saygınız yoktur? Anne baba çocuğunun cenazesini almasın mı? Bu zavallı öğretmene bir cenazeyi de mi çok gördünüz? Bir avuç toprağı da mı çok gördünüz? Edemediniz mi bir yolun kenarına bırakıp birinin almasını edemediniz mi? Gencecik bir insanı suya atmak neyin nesidir? Munzur Dağları’nın piri pak suyunu bu adi cinayetle kirletmeye utanmadınız mı? Adlarını kendinize mal ettiğiniz bu dağların zirvesine kurulmuş ağalar divanının gölgesi, onların ızdırap dolu bakışları da mı sizi utandırmıyor? Bu neyin davasıdır? Ne uğruna öldürüyorsunuz ne uğruna ölüyorsunuz; bu kör şiddetin sebebi neyin nesidir?” dedi.
İl Başkanı Ali Rıza Güder’in konuşması sırasında başta Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş olmak üzere katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.
Güder’in konuşması ayakta alkışlanırken, Vali Sonel ve katılımcılar il başkanını konuşmasından ötürü tebrik etti. 

Ercan Topaç
 

Etiketler: Tunceli


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