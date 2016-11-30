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Tunceli’de ‘dur’ ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 3 terörist yaralandı

Tunceli Valiliği, Ovacık karayolunda “dur” ihtarına uymayan araca güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını belirterek, araçta bulunan 3 teröristin yaralandığını açıkladı.

Tuncelide dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 3 terörist yaralandı

30 Kasım 2016 12:03

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 29 Kasım’da Ovacık ilçesi sınırları içerisinde yol kontrol ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik güçlerimize, Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde seyir halinde olan ve içerisinde teröristlerin bulunduğu bilgisinin alınmasına müteakip araç durdurulmak istenmiş fakat araç dur ihtarına uymaması üzerine güvenlik güçlerimizce ateş açılmış olup araç bölgeden hızla uzaklaşarak kaçmıştır. Güvenlik güçlerimizi arayarak, Ovacık ilçesi Merment Deresi mevkiinde terk edilmiş halde bulunan bir araç ve içerisinden 3 kişinin yaralı olarak başka bir aracı durdurarak bölgeden hızla uzaklaştıkları ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilmiş, bahse konu araç bulunarak incelenmek üzere Jandarma karakol komutanlığına getirilmiştir. İhbarda bahsi geçen gasp edilen araç ilimiz Sütlüce yol kontrol noktasında güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve araç içerisindeki 3 şahıs ‘Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçundan gözaltına alınmıştır. Tunceli-Ovacık yolunda planlanan operasyonun selameti açısından yol çift taraflı geçici olarak trafiğe kapatılmıştır” denildi.  

Ercan Topaç
TUNCELİ 

Etiketler: Ovacık karayolu, Tunceli Valiliği


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