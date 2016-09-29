Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, hukuk sistemimiz içerisinde ilimizde de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında güvenlik güçlerimizce gözaltına alınan 1’i Munzur Üniversitesi’nde araştırma görevlisi 2 erkek ve 1 bayan olmak üzere 3 şahıs, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Ercan Topaç

