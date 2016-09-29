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Tunceli'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 tutuklama

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuncelide FETÖ/PDY soruşturmasında 3 tutuklama

29 Eylül 2016 23:33

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, hukuk sistemimiz içerisinde ilimizde de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında güvenlik güçlerimizce gözaltına alınan 1’i Munzur Üniversitesi’nde araştırma görevlisi 2 erkek ve 1 bayan olmak üzere 3 şahıs, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. 

Ercan Topaç
 

Etiketler: fetö, Tunceli


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