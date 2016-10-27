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Tunceli’de hafif şiddetli üç deprem

Tunceli’nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde hafif şiddetli üç deprem meydana geldi. Depremleri hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.

Tuncelide hafif şiddetli üç deprem

27 Ekim 2016 23:13

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.45’te yerin 5 kilometre derinliğinde merkez üssü Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü olan 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çemişgezek ilçe sınırında olan Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde de iki deprem meydana geldi. Konaklar köyünde ilk deprem saat 21.24’te yerin 8 kilometre derinliğinde 2.9 şiddetinde meydana gelirken, ikinci sarsıntı saat 21.49’da 5.5 kilometre derinlikte 3.1 şiddetinde meydana geldi. Depremler nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı. 

Sezai Akın

Etiketler: Çemişgezek, hafif şiddetli üç deprem, Pertek, Tunceli


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