Tunceli’de kırmızı listede yer alan iki vaşak fotoğraflandı

Mazgirt ilçesinde kaplıcada işletme müdürlüğü yapan fotoğrafçı Hüseyin Narin, dünyada nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan iki vaşağı fotoğrafladı.

Vaşakları fotoğraflayan Hüseyin Narin, "Kaplıca işletmemize giderken yolda iki vaşak gördüm. Muhtemelen çiftleşmek için bir araya gelmiş olan vaşaklardan erkek olanı daha önce de gördüğüm vaşaklardan oldukça iri ve ihtişamlıydı. Makinemle fotoğrafladım. Nesli tükenmekte olan bu türleri kayıt altına almak ve korumak son derece önemli" dedi.

Ercan Topaç

