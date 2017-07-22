Tunceli'de teröre tepkiler artıyor

Tunceli- Pülümür yolunda 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz öğretmenin aracı yakılıp, kurşunlandıktan sonra kaçırılıp şehit edilmiş, daha sonra dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Bunun üzerine CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, Necmettin öğretmeni şehit eden terör örgütü PKK'ya karşı tepkisini dile getirmişti. Dün de Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, CHP Grup Başkanı Vedat Gök, CHP'li milletvekilleri, AK Parti, MHP ve CHP'li yöneticileri ile vatandaşların katılımı ile teröre tepki yürüyüşü düzenlenmişti.

CHP'li Başkan:"Necmettin öğretmen zalimce katledildi"

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 17'incisi düzenlenen Geleneksel Çemişgezek Dut ve Peynir Festivalinde de terör tepki vardı. Çemişgezek'in CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy yaptığı konuşmada, "Barışın kentinde, genci, yaşlısı, kadını erkeği, alevisi ve sunnisi ile hep birlikte barış içinde, ülkemiz üzerinde yaşanan olumsuzluklara, örselenmeye çalışılan değerlere rağmen, 17. Dut ve Peynir Festivalini sizlerle birlikte bir kez daha kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Barışın kenti olarak adlandırdığı bu topraklarda geçtiğimiz günlerde kaçırılan ve ardından cesedi suyun kenarında bulunan Necmettin öğretmene yapılanlar bizim birlik ve beraberlik ruhumuza, barışçıl yapımıza göz diken ve bundan rahatsız olan bunu bozmaya çalışanlardır. Bunlara pirim vermemelisiniz. Bunlara pirim vermememiz gerekir. Zalimce katledilen şehit öğretmenimize Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum”dedi.

Konuşmanın ardından festival programı çeşitli grupların sahne alması ve dut ve peynir yarışmaları ile devam etti.

Sezai Akın