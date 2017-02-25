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Tunceli’de teröristlere ait barınak ve malzeme ele geçirildi

Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait barınak içinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.


25 Şubat 2017 11:52

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193' operasyonu kapsamında Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir. Ayrıca icra edilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan ORUÇ-57' operasyonu kapsamında merkez Alacık mevkiinde teröristlere ait bir barınak ele geçirilerek imha edilip kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. 

Ercan Topaç
 

Etiketler: il jandarma komutanlığı, Tunceli Valiliği


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