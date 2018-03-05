Diğer
Kategoriler

Tunceli'de teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait üç sığınak ve bir mağarada gece görüş dürbünü, 2 EYP düzeneği ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Tuncelide teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi

05 Mart 2018 20:07
Teröristlere ait sığınak ve mağaralar imha edildi - Tıkla İzle

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ovacık kırsalında icra edilen operasyonda üç sığınak ve bir mağarada 2 adet EYP düzeneği, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet tablet, 2 adet akü, 15 adet tüp başlığı, 3 adet soba, 1 adet deniz botu, 2 adet bot küreği, 1 adet hava pompası, 1 kilogram çivi, 3 adet keser, 1 adet testere, 2 adet kazma, 20 kilogram gübre, 10 çift Mekap ayakkabı, 1 adet uyku tulumu, 5 litre benzin, 2 litre hidrojen çözeltisi, 30 metre ip, 3 adet sırt çantası, 30 metre branda, 12 adet pil, 1 adet gece görüş gözlüğü, 50 kilogram un, 50 kilogram patates, 50 kilogram soğan, 20 adet diş macunu, 33 paket makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.  

Fatma Çıray

Etiketler: sığınak, Tunceli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç